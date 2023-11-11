İtalya Serie A 12. hafta karşılaşmasında Juventus kendi evinde konuk ettiği Cagliari'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Juventus'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Bremer, 70. dakikada ise Daniele Rugani kaydetti. Cagliari'de Alberto Dossena'nın 75. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.



Juventus'ta, Milli oyuncumuz Kenan Yıldız karşılaşmada süre almadı.



Juventus bu galibiyetle beraber puanını 29'a yükseltirken, Cagliari ise 9 puanda kaldı.



Juventus bir sonraki karşılaşmasında Inter'i konuk ederken, Cagliari de sahasında Monza'yı konuk edecek.





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