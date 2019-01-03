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Juventus transferde gözünü kararttı! Hedef Mbappe

Sezon başında yaptığı Cristino Ronaldo transferi ile adından sıkça söz ettiren Juventus'un, PSG'nin Fransız golcüsü Kylian Mbappe ile ilgilendiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus transferde gözünü kararttı! Hedef Mbappe
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03 Ocak 2019 15:48
İtalyan medyasında yer alan habere göre yaz transfer sezonunda 100 milyon euro bedelle Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Juventus, yeniden gündeme bomba gibi düşecek bir transfer için uğraş veriyor.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre transferin oldukça zor olduğu ancak imkansız olmadığı belirtildi.

Bilindiği üzere FFP kıskacında olan PSG'nin, Mbappe'ye ödenecek yüklü miktarda bonservis ücretinin reddedilmeyeceği aktarıldı.

DYBALA SATILABİLİR

Juventus'un da FFP potasına girmemek adına Mbappe'nin transfer edilmesi halinde Arjantinli golcüsü Dybala'yı satış listesine koyabileceği ifade edildi.

Kylian Mabppe, bu sezon Paris Saint-Germain forması ile çıktığı 19 karşılaşmada 16 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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