Juventus transferde gözünü kararttı! Hedef Mbappe

DYBALA SATILABİLİR

İtalyan medyasında yer alan habere göre yaz transfer sezonunda 100 milyon euro bedelle Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Juventus, yeniden gündeme bomba gibi düşecek bir transfer için uğraş veriyor.Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre transferin oldukça zor olduğu ancak imkansız olmadığı belirtildi.Bilindiği üzere FFP kıskacında olan PSG'nin, Mbappe'ye ödenecek yüklü miktarda bonservis ücretinin reddedilmeyeceği aktarıldı.Juventus'un da FFP potasına girmemek adına Mbappe'nin transfer edilmesi halinde Arjantinli golcüsü Dybala'yı satış listesine koyabileceği ifade edildi.Kylian Mabppe, bu sezon Paris Saint-Germain forması ile çıktığı 19 karşılaşmada 16 gol 10 asistlik performans sergiledi.