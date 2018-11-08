Juventus, Tottenham'ın yıldızı için transfer planı yapıyor

UCUZA KAPATACAKLAR

Juventus, Ocak ayında Tottenham'ın kapısını çalmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Emre Can'ın sakatlığının ardından yaptığı arayışlarda hedeflediği ismi buldu.İtalyan medyasında yer alan habere göre, orta saha tercihi olarak Rodrigo, Bentancur, Matuidi ve Pjanic haricinde alternatifi bulunmayan Juventus, Ocak ayındaniçin Tottenham'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.Öte yandan Dembele'nin 2019'da Tottenham ile sözleşmesinin sona erecek olması, Juventus'un elini güçlendiriyor. Buna göre İtalyan devi, transferi Ocak ayında cüzzi bir miktara sonlandırmayı düşünüyor.31 yaşındaki Mousa Dembele, bu sezon Tottenhem forması ile çıktığı 13 karşılaşmada 1 asist yaptı ve 706 dakika sahada kaldı.