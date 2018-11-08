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Juventus, Tottenham'ın yıldızı için transfer planı yapıyor

Juventus, Emre Can'ın sakatlığının ardından yerini Tottenham'ın yıldızı ile doldurmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların bu girişim için farklı bir planı var.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus, Tottenham'ın yıldızı için transfer planı yapıyor
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08 Kasım 2018 16:37
Juventus, Ocak ayında Tottenham'ın kapısını çalmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Emre Can'ın sakatlığının ardından yaptığı arayışlarda hedeflediği ismi buldu.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, orta saha tercihi olarak Rodrigo, Bentancur, Matuidi ve Pjanic haricinde alternatifi bulunmayan Juventus, Ocak ayından Moussa Dembele için Tottenham'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

UCUZA KAPATACAKLAR

Öte yandan Dembele'nin 2019'da Tottenham ile sözleşmesinin sona erecek olması, Juventus'un elini güçlendiriyor. Buna göre İtalyan devi, transferi Ocak ayında cüzzi bir miktara sonlandırmayı düşünüyor.

31 yaşındaki Mousa Dembele, bu sezon Tottenhem forması ile çıktığı 13 karşılaşmada 1 asist yaptı ve 706 dakika sahada kaldı.

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