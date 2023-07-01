Juventus, Timothy Weah'i açıkladı!

İtalya Serie A devlerinden Juventus, Lillie forması giyen Amerikalı futbolcu Timothy Weah'ı transfer ettiği.



Geçtiğimiz günlerde Juan Cuadrado ile yollarını ayıran Çizme ekibi, Sağ kanat bölgesindeki boşluğu 23 yaşındaki futbolcuyla doldurdu.



Juventus bu transfer için Fransız ekibine 12 milyon bonservis ödeyecek.



SANTRFOR BAŞLADI SAĞ BEK OLDU!



Paris Saint-Germian altyapsında yetişen futbolcu kariyerine santrafor olarak başlamıştı. Celtic ve Lille'de bu bölgede oynayan futbolcu geçtiğimiz yıl sağ kanat - sol kanat ve sol bek bölgesine geçiş yapmıştı.



Eski efsane futbolu Geaorge Weah'ın olduğu olan Timothy, geçtiğimiz yıl Lille formasıyla 32 maçta 2 asist kaydetti.

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