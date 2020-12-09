Juventus: "Tarihin en iyisi Camp Nou'da"

Juventus ile Barcelona arasındaki 40 günlük sosyal medya atışmasında son sözü İtalyanlar söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus: 'Tarihin en iyisi Camp Nou'da'
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09 Aralık 2020 13:41
Juventus ile Barcelona arasındaki 'GOAT' (Editör Notu:Greatest of All Time - Tüm zamanların en iyisi. Kısaltma İngilizce keçi anlamına geldiği için sosyal medyada keçi emojisiyle kullanılır.) tartışmasında son perde İtalyanlar'dan geldi.

Barcelona'nın Juventus'u 28 Ekim'de Torino'da mağlup ettiği maçın ardından Barcelona'nın twitter hesabı, "Tarihin en iyisini sahanızda gördüğünüz için çok mutluyuz." dedi. Juventus ise buna cevaben, "Muhtemelen yanlış sözlüğe baktınız. Doğru olanını camp Nou'ya getireceğiz." cevabını vermişti.

Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı ve Juventus'un 3-0 kazandığı maçın ardından İtalyan devi, bu atışmayı terkrar hatırlattı. Juventus, "Biz sözümüzü tuttuk, sözlüğü getirdik." yazdı.



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