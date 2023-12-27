Juventus'tan yıldız oyuncusuna yeni sözleşme

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Juventus iç transferde mutlu sona ulaştı.



Juventus, Gleison Bremer ile 2028 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.



Bremer'in bir önceki sözleşmesi 2027 yılında sona erecekti.



60 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde transfer olan Gleison Bremer, Juventus formasıyla 60 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU