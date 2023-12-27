Juventus'tan yıldız oyuncusuna yeni sözleşme

Juventus takımın yıldız isimlerinden Gleison Bremer ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus'tan yıldız oyuncusuna yeni sözleşme
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27 Aralık 2023 20:30
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Juventus iç transferde mutlu sona ulaştı.

Juventus, Gleison Bremer ile 2028 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bremer'in bir önceki sözleşmesi 2027 yılında sona erecekti.

60 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde transfer olan Gleison Bremer, Juventus formasıyla 60 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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