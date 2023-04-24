Juventus'tan Lukaku cezası: 171 kişi

İtalya'da yaşanan ırçılık olaylarına dair Juventus yönetiminden kendi taraftarlarına bir ceza geldi.
Juventus yönetimi, Inter ile oynanan İtalya Kupası yarı final mücadelesinde Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'ya yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunan 171 taraftarın ömür boyu stadyumlarda maç izlemekten men edildiğini açıkladı.
4 Nisan'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermiş ve Inter beraberliği 90+5'te Romelu Lukaku'nun penaltıdan kaydettiği gol ile bulmuştu.
Juventus yönetimi, Inter ile oynanan İtalya Kupası yarı final mücadelesinde Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'ya yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunan 171 taraftarın ömür boyu stadyumlarda maç izlemekten men edildiğini açıkladı.
4 Nisan'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermiş ve Inter beraberliği 90+5'te Romelu Lukaku'nun penaltıdan kaydettiği gol ile bulmuştu.
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