Juventus'tan Lukaku cezası: 171 kişi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalya Kupası yarı finalinde Inter ile oynanan maçta yaşanan olaylara dair 171 taraftarına ceza verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus'tan Lukaku cezası: 171 kişi
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24 Nisan 2023 18:30
İtalya'da yaşanan ırçılık olaylarına dair Juventus yönetiminden kendi taraftarlarına bir ceza geldi.

Juventus yönetimi, Inter ile oynanan İtalya Kupası yarı final mücadelesinde Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'ya yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunan 171 taraftarın ömür boyu stadyumlarda maç izlemekten men edildiğini açıkladı.

4 Nisan'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermiş ve Inter beraberliği 90+5'te Romelu Lukaku'nun penaltıdan kaydettiği gol ile bulmuştu.

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