Juventus'tan Karagümrük'e 6 genç geliyor

Sezon biter bitmez Volkan Demirel'le yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğunu ünlü İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo'ya emanet etti. 43 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme dün imzalandı.



Andrea Pirlo, imza töreninde Karagümrük'e gelmekten dolayı mutluluk yaşadığını söyledi. İtalyan çalıştırıcının imzasının ardından da gözler transfere çevrildi. Geçtiğimiz sezonlarda İtalya'dan yaptığı transferlerle gündeme gelen Vavacars Fatih Karagümrük'ün rotası yine Çizme olacak.



U23'ÜN BAŞINDAYDI



Alınan bilgilere göre; Andrea Pirlo ile bir proje çerçevesinde anlaşıldı. Bu projelerden biri de transferler. Karagümrük Pirlo'nun da vasıtasıyla, Juventus U23 takımından 6 genç ismi bu sezon kadrosuna katacak.



Oyuncular kiralık olarak Kırmızı-Siyahlı formayı giyecek. Mevkiler ise; Stoper, bek, orta saha ve kanat olacak. Bilindiği gibi Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak Juventus U23 takımının başına geçmiş, kısa süre sonra da A takımın teknik direktörü olmuştu.



MERİH'E ZİYARET



VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İzmir'de A Milli Takım'ın kampını ziyaret etti ve eski öğrencisi Merih Demiral ile Serie A'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'yla buluştu.



"ÇOK FAZLA BAŞARI ELDE EDERİZ"



Fatih Karagümrük'ün yeni Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Futbolu çok seviyorum zaten Türkiye'yi de takip ediyordum. Bu takımda başka İtalyanların oynadığını da gördüm, o yüzden de takip ediyordum. Birkaç hafta önce görüşmeler başladı. Bir sene durduktan sonra benim için Türkiye'ye gelmek önemliydi. Bu takım kendisini geliştirmek istediği için de ilgimi çekti. Önümüzdeki sene umarım çok fazla başarı elde ederiz. Hedefimiz bu. Başka takımlar benimle temas kurdu ama kabul etmedim" şeklinde konuştu.





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