Juventus'tan flaş karar: Sözleşme fesih

Juventus, tecrübeli kalecisi Wojciech Szczesny'nin sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Szczesny ve Juventus yönetimi, sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi konusunda anlaşamaya vardı.



Haberde, Juventus'un bu anlaşmayla birlikte önemli bir maaş boşluğu yaratacağı ve yeni transferler için yer açacağı belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezonda Juventus kalesini 37 maçta koruyan 34 yaşındaki Szczesny, 35 gol yerken 15 maçta da kalesini gole kapattı.





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