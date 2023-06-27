Juventus'tan Fenerbahçe'ye öneri: Arthur Melo

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla Arthur Melo önerildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Juventus'tan Fenerbahçe'ye öneri: Arthur Melo
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27 Haziran 2023 09:39
Son güncelleme 27 Haziran 2023 10:15
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarına başlamıştı. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'ye yıldız bir oyuncu önerisi daha geldi.

Geçen sezonu Liverpool'da kiralık olarak geçiren ama forma şansı bulmakta zorlanan Arthur Melo menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

31 MİLYON EURO

2018'de 31 milyon Euro'ya Barcelona'ya imza atarak Avrupa futboluna giriş yapan Arthur konusunda yönetimin tereddütlü olduğu kaydedildi.

Bunun nedeni, 26 yaşındaki oyuncunun son 5 sezonda 17 farklı sakatlık yaşamış olması.

4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Liverpool formasıyla bu sezon yalnızca 4 maça çıkabilen Arthur bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı sağlayamadı. 

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