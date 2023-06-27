Juventus'tan Fenerbahçe'ye öneri: Arthur Melo

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarına başlamıştı. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'ye yıldız bir oyuncu önerisi daha geldi.
Geçen sezonu Liverpool'da kiralık olarak geçiren ama forma şansı bulmakta zorlanan Arthur Melo menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.
31 MİLYON EURO
2018'de 31 milyon Euro'ya Barcelona'ya imza atarak Avrupa futboluna giriş yapan Arthur konusunda yönetimin tereddütlü olduğu kaydedildi.
Bunun nedeni, 26 yaşındaki oyuncunun son 5 sezonda 17 farklı sakatlık yaşamış olması.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Liverpool formasıyla bu sezon yalnızca 4 maça çıkabilen Arthur bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Geçen sezonu Liverpool'da kiralık olarak geçiren ama forma şansı bulmakta zorlanan Arthur Melo menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.
31 MİLYON EURO
2018'de 31 milyon Euro'ya Barcelona'ya imza atarak Avrupa futboluna giriş yapan Arthur konusunda yönetimin tereddütlü olduğu kaydedildi.
Bunun nedeni, 26 yaşındaki oyuncunun son 5 sezonda 17 farklı sakatlık yaşamış olması.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Liverpool formasıyla bu sezon yalnızca 4 maça çıkabilen Arthur bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.