Juventus'tan 4 isme yeşil ışık!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Fiorentina'da forma giyen genç santrafor Dusan Vlahovic ile anlaşamadığı takdirde gözünü diğer adaylara çevirmeye hazırlanıyor. İşte Juventus'un radarına takılan 4 isim...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus'tan 4 isme yeşil ışık!
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09 Kasım 2021 19:03
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Fiorentina
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, santrafor mevkisine takviye yaparak hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Juventus'un hedefteki ilk ismi Fiorentina'da forma giyen 21 yaşındaki genç santrafor Dusan Vlahovic olduğu belirlendi. 

Ancak Juventus, Sırp forvet Vlahovic için anlaşmanın bozulması ihtimaline karşı alternatif adayların bir listesini hazırladı.

Juventus'un radarına takılan isimler sırasıyla: Arsenal'den Anthony Martial ve Lacazette; Inter'den Icardi ve Benfica'da forma giyen Uruguaylı Darwin Nunez. 

Öte yandan Arsenal'in de Dusan Vlahovic için nabız yokladığı ve genç santrafor için 80 milyon euro bütçe ayırdığı söyleniyor.

Dusan Vlahovic bu sezon çıktığı 13 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 


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