Juventus tahtından indi, yeni kral Inter!

2012: Antonio Conte, Juventus'u 2003'ten beri ilk Serie A şampiyonluğuna götürdü



Conte kendi yarattığı krallığa 2021 yılında Inter'i şampiyon yaparak son veriyor ve Juventus'un 9 yıllık Serie A şampiyonluk ambargosunu kaldırıyor 🏆 pic.twitter.com/psSEnZ5kOy



— Sporx (@sporx) May 2, 2021

Inter, bitime 4 hafta kala İtalya'nın yeni şampiyonu oldu!



🏆2012 Juventus

🏆2013 Juventus

🏆2014 Juventus

🏆2015 Juventus

🏆2016 Juventus

🏆2017 Juventus

🏆2018 Juventus

🏆2019 Juventus

🏆2020 Juventus

🏆2021 Inter pic.twitter.com/JljGJL8QOw



— Sporx (@sporx) May 2, 2021

Inter, İtalya'da Juventus'un 9 yıllık hanedanını yıkarak 19. kez lig şampiyonu oldu.2012 ila 2020 yılları arasında Juventus, 9 kez ligi domine etti. Juventus'un dominasyonunu başlatan ve ilk 3 şampiyonluğunu kazandıran Antonio Conte, bu kez Inter ile bu dominasyonu yıkan teknik direktör oldu. Inter'in de 2010'dan bu yana devam eden şampiyonluk hasreti 11 yıl sonra sona erdi.Inter'in bu şampiyonluğunda Romelu Lukaku'nun 15, Lautaro Martinez'in 15 gollük katkısı oldu.Antonio Conte 3 kez Juventus, 1 kez Chelsea ile şampiyon olduktan sonra Inter ile de bu başarısını tekrarladı.