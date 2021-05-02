Juventus tahtından indi, yeni kral Inter!

Inter, Juventus'u 9 yıl sonra tahtından indirdi ve şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus tahtından indi, yeni kral Inter!
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02 Mayıs 2021 18:03
Inter, İtalya'da Juventus'un 9 yıllık hanedanını yıkarak 19. kez lig şampiyonu oldu.

2012 ila 2020 yılları arasında Juventus, 9 kez ligi domine etti. Juventus'un dominasyonunu başlatan ve ilk 3 şampiyonluğunu kazandıran Antonio Conte, bu kez Inter ile bu dominasyonu yıkan teknik direktör oldu. Inter'in de 2010'dan bu yana devam eden şampiyonluk hasreti 11 yıl sonra sona erdi.

Inter'in bu şampiyonluğunda Romelu Lukaku'nun 15, Lautaro Martinez'in 15 gollük katkısı oldu.

Antonio Conte 3 kez Juventus, 1 kez Chelsea ile şampiyon olduktan sonra Inter ile de bu başarısını tekrarladı.



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