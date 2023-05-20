Juventus'ta yeni rota: Enes Ünal

Juventus sezon sonunda Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışlarını hızlandırdı. Juventus'un gözüne kestirdiği son isim Enes Ünal.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus'ta yeni rota: Enes Ünal
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20 Mayıs 2023 13:11
Bu sezon yakaladığı çıkışla beraber adından çokça söz ettirmeye başlayan Enes Ünal için bir transfer teklifi'de İtalya'dan geldi. 24 yaşındaki A milli oyuncu Juventus'un radarına girmiş durumda. Massimiliano Allegri'nin bizzat onay verdiği Enes için Juventus ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor.

30 MİLYON EURO

İspanyol kulübü Getafe Enes Ünal için 30 milyon euro istiyor. Juventus bu teklife çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

36 MAÇTA 15 GOL 5 ASİST

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Enes Ünal çıktığı 36 maçın tamamına ilk 11'de başlarken bu maçlarda 15 gol 5 asistlik performans verdi.

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