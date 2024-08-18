Juventus'ta sol kanat Kenan Yıldız'a emanet

Serie A ilk hafta maçında Como ile karşılaşacak olan Juvenntus'ta teknik direktör Thiago Motta, karşılaşmanın kadrosunu şekillendirdi.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Motta, Kenan Yıldız'ı ilk 11'de sahaya sürecek.



Haberde, Motta'nın Kenan Yıldız'a sol kanatta görev vereceği ve sezon boyunca da milli oyuncudan yüksek verim beklediği ifade edildi.



YENİ SÖZLEŞME İMZALADI



Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde Juventus ile olan sözleşmesini uzatmış ve Torino ekibinde 10 numaralı formanın yeni sahibi olmuştu.





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