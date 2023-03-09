Juventus'ta Pogba kadro dışı!

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Freiburg karşılaşması öncesi takım yemeğine geç katılan Paul Pogba'yı maç kadrosuna almadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus'ta Pogba kadro dışı!
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09 Mart 2023 19:49
Juventus'ta Fransız yıldız Paul Pogba, kadro dışı bırakıldı.

Pogba, takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Freiburg karşılaşması öncesi çarşamba günü yapılan takım yemeğine geç katıldı.

Bu gelişmenin ardından kulübün de desteğini arkasına alan teknik direktör Massimiliano Allegri, yıldız futbolcuyu Freiburg maçının kadrosuna almadı.

Bu sezon sakatlık sorunuyla boğuşan Paul Pogba, sadece 2 maçta süre alabildi. 29 yaşındaki yıldız isim, bu sezon ilk resmi maçına 28 Şubat'taki Torino maçında çıkmıştı.

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