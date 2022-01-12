Juventus'ta Morata için son karar!

Juventus'ta forma giyen ve adı Barcelona ile geçen Alvaro Morata'ya, İtalyan ekibinden transfer izni çıkmadı.



AS'ta yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin, İspanyol forvete çok önem verdiği ve takımdan ayrılmasına izin vermediği belirtildi.



Kulübün de, teknik direktörün bu kararı sonrası Morata'ya izin vermeyeceği ve 29 yaşındaki futbolcunun yerine transfer düşünmediği aktarıldı.



Basında daha önce çıkan haberlerde de Morata'nın Barcelona'ya transferine izin verilmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı vurgulanmıştı.



Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 25 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.



Bonservisi Atletico Madrid'de olan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Juventus'ta kiralık olarak forma giyiyor.





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