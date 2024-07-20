Juventus'ta Kenan'la görüşmeler sürüyor!

Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor. İtalyan ekibi, 19 yaşındaki milli futbolcuya senelik 1.2 milyon euro ödemeye hazır ancak Kenan Yıldız daha yüksek bir teklif bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta Kenan'la görüşmeler sürüyor!
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20 Temmuz 2024 13:03
Juventus, 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, taraflar arasında yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Juventus, sözleşmesi 2027 yılında bitecek Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istiyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İtalyan basınındaki haberde, Juventus'un yeni sözleşme ile birlikte Kenan Yıldız'ın maaşını dört katına çıkarmaya hazır olduğu ve milli oyuncuya senelik 1.2 milyon euro vermek istediği belirtildi. Kenan Yıldız'ın ise özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra değerini arttırdığını düşündüğü ve daha yüksek bir teklif beklediği kaydedildi.

10 NUMARA PLANI

İtalyan basınında daha önce yer alan haberlerde, Juventus'un Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalaması durumunda genç futbolcuya 10 numarayı da vermeyi planladığı öne sürülmüştü.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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