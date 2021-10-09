Juventus'ta kaçan balık; Erling Haaland

Juventus'un eski CEO'su Giuseppe Marotta, 2018'de Haaland'ı transfer etme şansını kaçırdıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus'ta kaçan balık; Erling Haaland
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09 Ekim 2021 19:38
Juventus'un eski CEO'su Giuseppe Marotta, Molde'de oynadığı dönemde Haaland'ı transfer etmeye çok yaklaştıklarını ancak kulübün bonservisi ödemek istemediğini söyledi.

O dönemde Norveçli yıldızı almamanın büyük hata olduğunu söyleyen Marotta, "Çok büyük pişmanlıklarım var, sonuncusu da Haaland. Juventus'a 2-3 milyon euro bonservisle getirebilirdik. Böylesine yetenekleri bulduğunda bütçenin ötesine geçme gücün olması gerekiyor. Haaland şu anda Avrupa'nın en iyilerinden biri. İtalya'ya gelir mi? Kesinlikle gelmez. Premier Lig veya La Liga ile aramızda büyük fark var. Biz geçiş ligiyiz, son durak değiliz." ifadelerini kullandı.

2019'da Molde'den RB Salzburg'a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Haaland, 1 sezon sonrasında ise 20 milyon euro bedelle Dortmund'a geçiş yaptı.


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