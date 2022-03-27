Juventus'ta hedef Gabriel Jesus

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Paulo Dybala'nın alternatiflerini belirlerken Dybala'nın pozisyonu dışında diğer hücum opsiyonlarını da genişletmeyi hedefliyor.



İtalyan basınından La Gazzetta della Sport'un haberine göre, Dybala'nın yerine Romalı Nicolo Zaniolo veya Sassuololu Giacomo Raspadori'yi transfer etmek isteyen Torino ekibi, hücumdaki alternatiflerini artırmak için de Manchester City'nin Brezilyalı oyuncusu Gabriel Jesus'u gündemine aldı.



Daha önce Liverpool forması giyen Muhammed Salah için bilgi alan Juventus'un, oyuncunun yüksek maaş talebi nedeniyle bu transferden vazgeçtiği, onun yerine teknik direktör Allegri'nin çok beğendiği Manchester Cityli Gabriel Jesus'a odaklandığı yazıldı. Jesus'un genç yaşı, fazla yüksek olmayan maaşı ve Allegri'nin kafasındaki 4-3-3 planı için harika bir parça olmasının, İtalyan teknik adamı bu transfer hakkında heyecanlandırdığı ifade edildi



JESUS DA AYRILMAK İSTİYOR



Manchester City'nin gelecek sezon için net bir santrafor araması sebebiyle forma şansının azalacağını düşünen Gabriel Jesus'un da Juventus'a katılmaya sıcak baktığı belirtildi.



24 yaşındaki Jesus, bu sezon Manchester City ile çıktığı 29 resmi maçta 6 gol 9 asistlik katkı sağladı.





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