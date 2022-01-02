Juventus'ta forvet planları; Morata, Icardi, Cavani...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta hedef ara transfer döneminde kadroya bir forvet takviye etmek.



MORATA'YI GÖZDEN ÇIKARDI



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Torino ekibi, Barcelona ile transferde adı geçen ve İspanyol devine transfer olmak isteyen Morata'yı gözden çıkardı ancak takıma yeni bir forvet almadan bu transfere izin vermeyecek.



ANA PLAN; YAZ TRANSFER DÖNEMİ



Basında çıkan haberde; Juventus'un forvet konusunda nihai hedefinin yaz transfer döneminde Fiorentina'dan Dusan Vlahovic ve Sassuolo'dan Gianluca Scamacca'yı renklerine bağlamak olduğu, kış transfer döneminde ise bir forvet kiralamayı düşündüğü aktarıldı.



PSG'DEN ICARDI İÇİN RET



İtalyan ekibinin, bu düşünceyle hareket ettiği ve PSG'den Mauro Icardi için kiralama teklifinde bulunduğu, PSG'nin ise bu teklifi reddettiği kaydedildi.



DİĞER ADAYLAR



Juventus'ta forvet için öne çıkan diğer adayların, Edinson Cavani ve Pierre-Emerick Aubameyang olduğu, Memphis Depay ve Arkadiusz Milik isimlerinin de masada olduğu ancak iki futbolcunun transfer ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.





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