Juventus'ta Dybala'nın halefi Zaniolo

Juventus, Paulo Dybala sonrası ilk adayını Roma forması giyen Nicolo Zaniolo olarak belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus'ta Dybala'nın halefi Zaniolo
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22 Mart 2022 16:40
Juventus, sezon sonunda takımdan ayrılacak Paulo Dybala'nın yerini Nicolo Zaniolo ile doldurmak istiyor.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Torino ekibinin, Zaniolo için şimdiden harekete geçtiği ve pazar günü oynanan Roma - Lazio derbisini de tribünden takip ettiği aktarıldı.

JUVE İÇİN MÜKEMMEL SEÇİM

Haberde, Zaniolo'nun; İtalyan olması, yaşının genç oluşu ve 4.5 milyon euro'luk maaşı sebebiyle Juventus için mükemmel bir seçim olduğu vurgulandı.

ROMA İLE SORUN YAŞIYOR

22 yaşındaki Zaniolo'nun, Roma ile sözleşmesinin 2024'te sona ereceği hatırlatılırken, yeni kontrat konusunda başkent ekibiyle sorun yaşadığı da belirtildi.

ALTERNATİF RASPADORI

Öte yandan Juventus'un Zaniolo'nun alternatifi olarak ise bonservisi daha ucuz olabilecek Giacomo Raspadori'yi düşündüğü ifade edildi.

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