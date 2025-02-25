Juventus'ta Douglas Luiz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Serie A takımlarından Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Douglas Luiz, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta Douglas Luiz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak
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25 Şubat 2025 19:40
Son güncelleme 25 Şubat 2025 19:41
Serie A ekiplerinden Juventus'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz, sakatlığı sebebiyle en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.  Kulüpten yapılan açıklamada, ligde Cagliari ile oynanan 26. hafta maçında sakatlanan ve 82. dakikada yerini Samuel Mbangula'ya bırakan Douglas Luiz'in sol uyluk kemiğinde hasar tespit edildiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 26 yaşındaki oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.


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