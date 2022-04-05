Juventus'ta Di Maria planı!

Juventus, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria ile ilgileniyor.



DYBALA YERİNE DI MARIA



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Torino devi, sezon sonunda takımdan ayrılacak Paulo Dybala'nın yerini Di Maria ile doldurmak istiyor.



34 yaşındaki Di Maria'nın da, tıpkı Dybala'nın olduğu gibi sezon sonunda sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



PSG DEVAM ETMEYECEK



Öte yandan Fransız basınına yansıyan haberlerde ise PSG'nin de tecrübeli futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmediği aktarıldı.



Bu sezon PSG'de 25 maçta forma giyen Di Maria, 3 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.



