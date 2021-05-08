Juventus'ta büyük plan: Pirlo'nun yerine Zidane

Son 10 yılın en kötü sezonunu geçiren Juventus, Andrea Pirlo'nun yerine Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus'ta büyük plan: Pirlo'nun yerine Zidane
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08 Mayıs 2021 17:56
Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo için geri sayım başladı. Tuttusport'un haberine göre Juve, sezonun son bölümünde ne sonuç çıkarsa çıksın, Andrea Pirlo ile yollar ayrılacak.

Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine düşünülen iki adayın, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile birlikte Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso olduğu da aktarıldı.

JUVE DAHA ÖNCE DE İSTEDİ

Juve patronu Andrea Agnelli'nin uzun süredir istediği Zinedine Zidane, 2019 yılında Real Madrid'e dönmeden önce de gündeme gelmiş ancak İspanyol ekibine gitmeyi seçmişti.

Zidane'ın 12 milyon euroluk yıllık ücretinin tek sorun olduğu ve Fransız hocayla anlaşma sağlanamaması durumunda Gattuso'ya takımın emanet edileceği bildirildi.

Juventus, Inter'in şampiyon olduğu sezonda 34 hafta sonunda zirvenin 13 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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