Juventus'ta büyük hedef Salah!

İtalya Serie A devi Juventus'un, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah için girişimlere başlayacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus'ta büyük hedef Salah!
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22 Mart 2022 17:41
Serie A'da bu sezon beklentilerin altında kalan Juventus için flaş bir iddia geldi.

İtalyan basınına göre, Juventus'un Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Muhammed Salah ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Torino ekibinin oyuncu için bilgi topladığı ve kısa süre içinde resmi teklif yapacağı iddia edildi.

DYBALA'NIN YERİNE SALAH

Ayrıca Juventus, yıldız oyuncusu Paulo Dybala ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı için Mısırlı yıldızı onun yerine transfer etmek istediği aktarıldı.

Muhammed Salah'ın yıllık 12 milyon euroluk maaş talebi Torino ekibine geri adım attırsa da tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

İngiliz deviyle ile olan mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Muhammed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 36 maçta 28 gol ve 11 asist yaptı.

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