Juventus Süper Kupa'yı müzesine götürdü

İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus Süper Kupa'yı müzesine götürdü
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21 Ocak 2021 01:01
İtalya Süper Kupa finalinde Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi.

MAPEI Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 64. dakikasında Juventus, Ronaldo'nun golüyle öne geçti. Napoli, Eljif Elmas ve Mertens kozlarını sahaya sürerek beraberliği bulmaya çalıştı. 80. dakikada Insigne penaltı vuruşundan yararlanamadı. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Morata'nın golüyle skor 2-0 oldu ve kupa Juventus'un oldu.

Juventus, bu galibiyetle tarihinin 9. Süper Kupa şampiyonluğunu kazanmış oldu.



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