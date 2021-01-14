Juventus: 'Suarez ile 10 milyon euro'ya anlaşmıştık'

Luis Suarez'in Juventus'a transfer olmak için alması gereken İtalyan vatandaşlığı sınavında 'sahtekarlık' yaptığı iddiasının ortaya çıkmasının ardından Juventus Futbol Direktörü Fabio Paratici, savcılara ifade verdi.
İtalya Ulaştırma Bakanı Paola De Micheli, konuyu araştıran Perugia Savcısı'na verdiği ifadede "Juventus'tan yetkililer, bana sadece vatandaşlık işlemlerini nasıl yapacaklarını ve bu konuyu en hızlı ne şekilde halledebileceklerine dair sorular sordular. Ben de sadece gerekli işlemlerin nasıl yapılacağını anlattım. Bu konuda başka bir yardımım olmadı." dedi.
"LUIS SUAREZ İLE ANLAŞMIŞTIK"
Fabio Paratici ise savcılığa verdi ifadede, "Juventus olarak Luis Suarez ile anlaşma sağladık. Yıllık 7.5 milyon euro maaş, 1.5 milyon euro bonuslar ve 1 milyon euro'da oynama bonuslarıyla birlikte net 10 milyon euro kazanacağı bir anlaşma yaptık. Bu konuda her şey tamamdı ama Suarez'in İtalya vatandaşlığı alması gerekiyordu. Bu konuda bilgimiz yoktu. Suarez'in en hızlı nasıl İtalya vatandaşı yapacağımız konusunda yardım istedik. Sonraki gelişmelerden haberimiz yoktu. Sınava girdikten sonra geçtiğini düşündük. Ancak, birkaç gün sonra menajeri bana, 'Merhaba Fabio. Luis Suarez vatandaşlık alamadı.' diye bir mesaj attı. Daha sonra Atletico Madrid ile anlaştığını gördük.' açıklamasını yaptı.
SKANDALIN ORTAYA ÇIKIŞI: 4 SORUYLA VATANDAŞLIK
LUIS SUAREZ'İN KOPYA İTİRAFI: "EVET, DOĞRU"
İtalya Ulaştırma Bakanı Paola De Micheli, konuyu araştıran Perugia Savcısı'na verdiği ifadede "Juventus'tan yetkililer, bana sadece vatandaşlık işlemlerini nasıl yapacaklarını ve bu konuyu en hızlı ne şekilde halledebileceklerine dair sorular sordular. Ben de sadece gerekli işlemlerin nasıl yapılacağını anlattım. Bu konuda başka bir yardımım olmadı." dedi.
"LUIS SUAREZ İLE ANLAŞMIŞTIK"
Fabio Paratici ise savcılığa verdi ifadede, "Juventus olarak Luis Suarez ile anlaşma sağladık. Yıllık 7.5 milyon euro maaş, 1.5 milyon euro bonuslar ve 1 milyon euro'da oynama bonuslarıyla birlikte net 10 milyon euro kazanacağı bir anlaşma yaptık. Bu konuda her şey tamamdı ama Suarez'in İtalya vatandaşlığı alması gerekiyordu. Bu konuda bilgimiz yoktu. Suarez'in en hızlı nasıl İtalya vatandaşı yapacağımız konusunda yardım istedik. Sonraki gelişmelerden haberimiz yoktu. Sınava girdikten sonra geçtiğini düşündük. Ancak, birkaç gün sonra menajeri bana, 'Merhaba Fabio. Luis Suarez vatandaşlık alamadı.' diye bir mesaj attı. Daha sonra Atletico Madrid ile anlaştığını gördük.' açıklamasını yaptı.
SKANDALIN ORTAYA ÇIKIŞI: 4 SORUYLA VATANDAŞLIK
LUIS SUAREZ'İN KOPYA İTİRAFI: "EVET, DOĞRU"