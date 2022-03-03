Juventus son dakikada Fiorentina'yı mağlup etti

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, Fiorentina'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek avantajı elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus son dakikada Fiorentina'yı mağlup etti
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03 Mart 2022 01:03
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi'de oynanan maçı Juventus son dakikada kazanarak final için avantajlı skoru elde etti.

Denk mücadele şeklinde geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda Fiorentina, maçta baskın olan taraftı. Mücadelede son dakikaya girilirken Venuti topu kendi kalesine göndererek Juventus'u öne geçirdi ve maç 1-0 tamamlandı.

İtalya Kupası yarı final rövanşı 21 Nisan'da Juventus'un evi Allianz Stadı'nda oynanacak.

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