Juventus, son dakikada bir üst tura çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Juventus, konuk ettiği Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti ve gruptan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus, son dakikada bir üst tura çıktı!
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25 Kasım 2020 00:58
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Juventus, Ferencvaros'u konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus'un gollerini 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Konuk ekip Ferencvaros'un tek golünü 19. dakikada Uzuni kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, gruptaki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla gruptan çıtkı. 3. mağlubiyetini alan Ferencvaros ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.

Juventus, gelecek hafta Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ferencvaros ise Barcelona'yı ağırlayacak.



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