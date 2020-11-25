Juventus, son dakikada bir üst tura çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Juventus, Ferencvaros'u konuk etti.



Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Juventus'un gollerini 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Konuk ekip Ferencvaros'un tek golünü 19. dakikada Uzuni kaydetti.



Bu sonucun ardından Juventus, gruptaki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla gruptan çıtkı. 3. mağlubiyetini alan Ferencvaros ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.



Juventus, gelecek hafta Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ferencvaros ise Barcelona'yı ağırlayacak.



