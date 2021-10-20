Juventus son anlarda Zenit deplasmanından çıktı

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Juventus, deplasmanda Zenit'i 1-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus son anlarda Zenit deplasmanından çıktı
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20 Ekim 2021 23:57
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Zenit ile Juventus karşı karşıya geldi.

Krestovskiy Stadı'nda oynanan maçı Juventus son dakikalarda bulduğu golle kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken ikinci yarıda Juventus baskısını artırmak için yoğun çaba sarf etti. İtalyan ekibi aradığı golü 86. dakikada Kulusevski ile bularak öne geçti ve maçı da kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Juventus 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Zenit ise 3 puanda kaldı.


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