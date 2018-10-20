Serie A'ya 8'de 8, Şampiyonlar Ligi'ne de 2'de 2 ile başlayanilk puan kaybını 11. maçında yaşadı. Serie A'nın 9. haftasında sahasındaile karşılaşan Juventus, 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 18. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçen Juventus, 67. dakikada Daniel Bessa'nın golüne engel olamadı ve 90 dakika 1-1 sona erdi.Bu sonucun ardından 9. haftada ilk puan kaybını yaşayan Juventus, 25 puanla liderliğini korudu. Genoa ise 13 puanla 10. sırada yer aldı.Öte yandan Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligde 400 gole ulaşan ilk futbolcu oldu ve tarihe geçti.Serie A'nın 10. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'ye konuk olacak. Genoa ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.