'Juventus savunması emin ellerde'

Juventus savunmasının yıllarca bel kemiği olan Andrea Barzagli Milli futbolcumuz Merih Demiral ve Mathijs De Ligt ikilisinin kulübün geleceği olacağını söyledi.



Barzagli Juventus savunmasının geleceği olan ikilinin potansiyellerinin yüksek olduğunu belirterek, "Merih Demiral ve De Ligt, geleceği olan iki genç oyuncu. Umarım Juventus'ta uzun süre kalırlar, çok daha iyi duruma gelirler. Chiellini ve Bonucci'den çok şey öğreniyorlar ve bu durum fark yaratmalarını sağlıyor. Juventus'un gelecekte de savunması emin ellerde" ifadelerini kullandı.



21 yaşındaki Hollandalı De Ligt Juventus formasını bu sezon 12 kez Serie A, 3 İtalya Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında giydi. Milli futbolcumuz Merih Demiral ise 10 Serie A, 4 İtalya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 maçta giydi.



