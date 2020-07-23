Juventus, şampiyonluğu 1 hafta erteledi!

İtalya Ligi Serie A'da 35. hafta karşılaşmasında Udinese, Juventus'u konuk etti.



Dacia Arena'da oynanan müsabaka, Udinese'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Juventus, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Nestorovski ve 90+2. dakikada Seko Fofana kaydetti. Juventus'un tek sayısı ise 42. dakikada Matthijs De Ligt'ten geldi.



Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Son 4 maçında 2. mağlubiyetini alan Juventus, 80 puanla en yakın rakibi Atalanta'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. 3 maç aradan sonra galibiyet alan Udinese ise 39 puanla 15. sırada yer aldı.



Juventus, gelecek hafta Sampdoria'yı konuk edecek ve kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Udinese ise Cagliari deplasmanına gidecek.



