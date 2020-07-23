Juventus, şampiyonluğu 1 hafta erteledi!

İtalya Ligi Serie A'da 35. hafta karşılaşmasında Udinese, Juventus'u konuk etti.
Dacia Arena'da oynanan müsabaka, Udinese'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Juventus, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Nestorovski ve 90+2. dakikada Seko Fofana kaydetti. Juventus'un tek sayısı ise 42. dakikada Matthijs De Ligt'ten geldi.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Son 4 maçında 2. mağlubiyetini alan Juventus, 80 puanla en yakın rakibi Atalanta'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. 3 maç aradan sonra galibiyet alan Udinese ise 39 puanla 15. sırada yer aldı.
Juventus, gelecek hafta Sampdoria'yı konuk edecek ve kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Udinese ise Cagliari deplasmanına gidecek.
Dacia Arena'da oynanan müsabaka, Udinese'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Juventus, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Nestorovski ve 90+2. dakikada Seko Fofana kaydetti. Juventus'un tek sayısı ise 42. dakikada Matthijs De Ligt'ten geldi.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Son 4 maçında 2. mağlubiyetini alan Juventus, 80 puanla en yakın rakibi Atalanta'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. 3 maç aradan sonra galibiyet alan Udinese ise 39 puanla 15. sırada yer aldı.
Juventus, gelecek hafta Sampdoria'yı konuk edecek ve kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Udinese ise Cagliari deplasmanına gidecek.