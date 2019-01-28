İtalya Serie A'da 21. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Mücadelenin 59. dakikasında Emre Can'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Lazio, 74. dakikada Joao Cancelo'nun golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.Dakikalar 88'i gösterdiğinde sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle Juventus'u öne geçirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 59'a çıkardı. Lazio ise 32 puanda kaldı.