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Juventus, Ramsey transferini açıkladı!

Juventus, sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Aaron Ramsey'i transfer ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus, Ramsey transferini açıkladı!
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11 Şubat 2019 22:12
Juventus, Arsenal'den Galli orta saha Aaron Ramsey'i transfer ettiklerini açıkladı!

İtalyan ekibi, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ramsey'in yazın takıma katılacağını belirtti. Juventus, başarılı orta saha oyuncusu için bonservis ücreti ödemeyecek.

28 yaşındaki orta saha Juventus ile 4 senelik sözleşme imzalarken imza parası olarak 3.7 milyon euro alacak.

BONSERVİS ÖDEMEDEN TRANSFER YAPIYOR!

Son yıllarda bonservis ödemeden aldığı oyuncularla dikkat çeken Juventus; Andrea Pirlo, Paul Pogba, Kingsley Coman, Sami Khedira, Dani Alves ve Emre Can'ın ardından Aaron Ramsey için de kasasından bonservis ücreti çıkarmadı. 

2008 yılından bu yana Arsenal forması giyen Galli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 22 maça çıkarken 2 gol ve 6 asist kaydetti.

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