Juventus - Porto: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İtalyan devi Juventus ile Portekiz temsilcisi Porto karşı karşıya geliyor.Allianz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak ve Hollandalı hakem Björn Kuipers tarafından yönetilecek. Juventus - Porto maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.İki takımın karşı karşıya geldiği ilk maçı Porto evinde 2-1 kazanmıştı. Juventus'a turu geçmesi için gol yemeden 1-0'lık galibiyetin yanı sıra her türlü 2 farklı galibiyet yeterli olacak. Her türlü galibiyet ve beraberlik skorları ise Porto'nun turu geçmesini sağlayacak. Juventus'un 2-1'lik galibiyeti ise maçı uzatmalara götürecek.Juventus'ta Dybala ve Bentancur sakatlıkları, Danilo ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Merih Demiral ve Cuadrado ise Porto karşısında sarı kart görmesi halinde Juventus turu geçerse ilk maçta cezalı duruma düşecek.Porto'da ise eksik oyuncu bulunmuyor. Sergio Oliviera ise kart ceza sınırındaki isim.Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur, Ramsey; Morata, RonaldoMarchesin; Manafa, Pepe, Diogo Leite, Zaidu; Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Corona; Marega, Taremi- Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk ettiği iki maçtan da galip ayrıldı (Ekim 2001'de 3-1 & Mart 2017'de 1-0).- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son 12 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Juventus (8G 2B), bu mağlubiyetleri son üç sezonda aldı (2017/18'de 0-3 vs Real Madrid & 2018/19'da 1-2 vs Ajax).- İlk maçını kaybettiği son altı Şampiyonlar Ligi eleme turunun beşinde turnuvaya veda eden Juventus, sadece 2018/19 son 16 turunda Atletico'yu elemişti (0-2 & 3-0).- Porto, Şampiyonlar Ligi'nde Kasım 2012'den bu yana ilk kez üst üste üç deplasman maçında kalesini gole kapatmak istiyor. Portekiz ekibi, turnuvanın eleme turlarında oynadığı 19 dış saha maçının sadece ikisinde bunu başarabilmişti (Mayıs 2004'te 1-0 vs Deportivo & Mart 2018'de 0-0 vs Liverpool).- Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla çıktığı 10 iç saha maçında 10 gol attı. Portekizli yıldızın Torino ekibine transfer olduğu 2018/19'dan bu yana Kupa 1'de daha fazla iç saha golü kaydeden tek isim Lionel Messi (14).