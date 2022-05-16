Juventus, Pogba'ya yeniden kavuşuyor...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Manchester United ile sözleşmesi bitecek olan Fransız orta saha Paul Pogba'yı transfer etmek için ısrarını sürdürüyor.



İtalyan basının haberine göre; bundan 10 yıl önce yine Manchester United'dan bonservissiz şekilde transfer edilen ve Torino ekibinde oldukça başarılı bir performans gösteren Paul Pogba ile yeniden anlaşma zemini arayan Juventus, yıldız oyuncunun temsilcilerini İtalya'da görüştü. Görüşmelerin olumlu geçtiği gelen bilgiler arasında.



DAHA AZ MAAŞ ALACAK



Manchester United'dan yaklaşık 15 milyon euroluk bir yıllık gelir elde eden Paul Pogba için Juventus'un 7-8 milyon euro arası bir maaş düşündüğü ancak bonus maddeleri ile bu maaşı yine çift hanelere yaklaştırmayı planladığı ifade edildi. Ayrıca, Juventus Futbol Direktörü Pavel Nedved ile istişare halinde olan Pogba'nın bu tekliften memnun olduğu ve en kısa sürede yüz yüze görüşmelere başlamak istediği belirtildi.



MANCHESTER CITY'İ REDDETTİ



Paul Pogba'nın kendisine teklif yapan Manchester City'i reddettiği, bir diğer talibi olan Paris Saint Germain'e ise Juventus'a oranla daha soğuk baktığı ifade edildi. Bunun en büyük sebebinin ise Pogba'nın, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile birlikte çalışmaktan büyük keyif alması ve Juventus'taki ortama aşina olması olduğu yazıldı.



Paul Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 1 gol 9 asistlik performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ