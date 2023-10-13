Juventus, Pogba'nın alternatiflerini belirledi

Paul Pogba'nın doping testlerinin pozitif çıkmasından dolayı Juventus yıldız futbolcunun yerine geçebilecek isimleri belirlemeye başladı.



İLK HEDEF HOJBJERG



Bu sezon Tottenham'da istediği forma süresini bir türlü bulamayan ve yeni teknik direktör Ange Postecoglou'nun ilk seçimleri arasında yer almayan Pierre-Emile Hojbjerg, Juventus'un ilk alternatifi oldu.



28 yaşındaki Danimarkalı orta saha istediği süreleri bulamaması halinde Juventus'a transfer olmaya sıcak bakabilir.



DİĞER HEDEF GOMES



Juventus'un belirlediği bir diğer alternatif, Everton forması giyen Andre Gomes oldu. Juventus, yıldız futbolcunun yaşı sebebiyle bu transferin daha ucuza bitebileceğini düşünerek 30 yaşındaki Andre Gomes'i de listesine ekledi.



Ayrıca 30 yaşındaki Portekizli orta saha yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmak üzereydi ancak son anda transfer gerçekleşmedi.



