Juventus, Pogba için Rabiot'u gönderiyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Paul Pogba transferine kaynak yaratmak için orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'u satmayı planladığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Pogba için Rabiot'u gönderiyor!
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11 Kasım 2021 15:44
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'un Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

İtalyan basını Torino kulübünün, 26 yaşındaki Fransız için 15 milyon euronun üzerinde gelecek olan teklifleri değerlendireceğini belirtti.

Haberde Newcastle United'ın, Rabiot için Juventus ile temasa geçtiği belirtildi.

Ayrıca Juventus, Manchester United'dan transfer etmek istediği Paul Pogba'ya yüksek maaş teklifi yapabilmesi için Rabiot'u takımdan göndermek istediği ifade edildi.

Şuanda piyasa değeri 35 milyon euro olan Fransız oyuncu, 2019 yılında Paris Saint Germain'den bedelsiz olarak İtalyan ekibine transfer olmuştu.

Fransız oyuncu Rabiot, Juventus ile çıktığı 95 maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.


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