Juventus Parma deplasmanında fark yaptı

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus, deplasmanda Parma'ya konuk oldu.



Ennio Tardini Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 4-0 kazanarak haftanın en görkemli galibiyetlerinden birini aldı.



Karşılaşmanın 23. dakikasında Kulusevski'nin golüyle öne geçen Juventus, 26. dakikada Ronaldo'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarıyı konuk ekip önde tamamladı.



İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulundurmaya devam eden Juventus, 48. dakikada Ronaldo'nun ikinci golüyle skoru 3-0'a getirdi. 86. dakikaya gelindiğinde bu kez Morata topu ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı ve maçın skorunu tayin etti.



Morata attığı golün yanı sıra Ronaldo'nun gollerinin asistini yaparak maçın en etkili isimlerinden biri oldu.



Bu sonucun ardından Juventus 27 puana yükseldi, Parma ise 12 puanda kaldı.



