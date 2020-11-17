Juventus, Merih için teklifleri reddediyor

İtalya Serie A devi Juventus, A Milli oyuncumuz Merih Demiral için gelen teklifleri geri çevirmeye devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; juventus.com
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Juventus, Merih için teklifleri reddediyor
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17 Kasım 2020 19:30
Juventus'ta Bonucci ve Chielli'nin sakatlıkları sonrası gözler Merih Demiral'a çevrildi. İtalyan devinde teknik ekip, milli oyuncumuzun performansına güveniyor.

Juventus, 22 yaşındaki stoper oyuncusunun patlama yaparak kendisine yapılan yatırımın karşılığını vereceğine emin görünüyor.

TEKLİFLERİ REDDEDİYORLAR

Juventus, 2019 yazında Sassuolo'dan transfer edilen Merih için gelen teklifleri reddediyor.

35 milyon avro karşılığında transfer edilen milli oyuncumuza Milan ve Leicester gibi takımlardan gelen teklifler hiç düşünülmeden reddedildi.

Andrea Pirlo, genç oyuncunun kısa süre sonra savunmadki lider oyuncu rolünü alabileceğine güveniyor.



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