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Juventus, Marko Pjaca için harekete geçti

Devre arası transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Marko Pjaca için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus, Marko Pjaca için harekete geçti
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15 Ocak 2019 16:41
Ryan Babel'in yerine Marko Pjaca'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.

İtalya basınında çıkan habere göre Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Fiorentina ile görüşüp Pjaca'nın kiralık sözleşmesini feshetmek için Mor Menekşeleri ikna etmeye çalışıyor.

Pjaca'nın Fiorentina ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen Juventus'un genç futbolcuyu sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralamayı düşündüğü iddia edildi.

FIORENTINA'YI İKNA EDERSE BEŞİKTAŞ...

23 yaşındaki futbolcunun Fiorentina'da yeteri kadar gelişemediğini düşünen Juventus yönetiminin Fiorentina'yı ikna etmesi halinde Pjaca'yı ya Beşiktaş ya da Parma'ya kiralamayı düşündüğü kaydedildi.

Juventus'un 2016 yılında 23 milyon euroya Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat futbolcu, sezon başında Fiorentina'ya kiralanmıştı. Pjaca, Fiorentina'da bu sezon Serie A'da 16 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist üretebilmişti.

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