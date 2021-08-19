Juventus, Locatelli transferini açıkladı

Juventus, Sassuolo'dan İtalyan futbolcu Manuel Locatelli'yi kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; juventus.com
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Juventus, Locatelli transferini açıkladı
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18 Ağustos 2021 23:36
İtalya ekibi Juventus, Sassuolo'dan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Juventus Kulübü, 23 yaşındaki Locatelli'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralandığını duyurdu. İtalyan futbolcunun satın alma opsiyonunun 25 milyon avro olduğu, bu bedele 12,5 milyon avroluk başarı bonuslarının da eklenebileceği ifade edildi.

Milan'ın altyapısında yetişen Locatelli, daha sonra Sassuolo'ya transfer olmuştu. Geçen sezon Sassuolo'da 34 maça çıkan Locatelli, 4 gol atmıştı.

Locatelli, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan İtalya Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkati çekmişti.


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