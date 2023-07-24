Juventus, Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor!

İtalyan devi Juventus, orta saha'ya önemli bir takviye yapma hedefinde. Çizme ekibi, Barcelona forması giyen Franck Kessie'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



Juventus, geçtiğimiz sezon başından Milan'dan yaşadığı şampiyonluk sonrası bedelsiz olarak Barcelona'nın yolunu tutan Fildişi Sahilli futbolcu için transfer pazarlığına devam ediyor.



Katalan ekibi bu transfer için 15 milyon euro satın alma opsiyonunu koydurmak istiyor.



26 yaşındaki orta saha geride bıraktığımız sezonda Barcelona ile 43 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.









