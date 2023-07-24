Juventus, Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor!

İtalya Serie A devlerinden Juventus, Barcelona'da forma giyen Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor!
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24 Temmuz 2023 20:07
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 20:08
İtalyan devi Juventus, orta saha'ya önemli bir takviye yapma hedefinde. Çizme ekibi, Barcelona forması giyen Franck Kessie'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Juventus, geçtiğimiz sezon başından Milan'dan yaşadığı şampiyonluk sonrası bedelsiz olarak Barcelona'nın yolunu tutan Fildişi Sahilli futbolcu için transfer pazarlığına devam ediyor.

Katalan ekibi bu transfer için 15 milyon euro satın alma opsiyonunu koydurmak istiyor.

26 yaşındaki orta saha geride bıraktığımız sezonda Barcelona ile 43 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.




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