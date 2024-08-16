Juventus, Kenan Yıldız'la uzattı!

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı ve 10 numaralı formayı verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; juventus.com
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Juventus, Kenan Yıldız'la uzattı!
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16 Ağustos 2024 20:08
Son güncelleme 16 Ağustos 2024 20:09
Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız'la yapılan sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Kenan Yıldız'ın İtalyan kulübündeki yeni maaşı 1 milyon 600 bin euro ve bonuslar şeklinde düzenlendi.

Juventus, genç yıldızımıza ayrıca 10 numaralı formayı da verdi.

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