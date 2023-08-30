Juventus, Kenan Yıldız ile nikah tazeledi

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus, Kenan Yıldız ile nikah tazeledi
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30 Ağustos 2023 18:09
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 18:18
Serie A ekiplerinden Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Juventus ile yeni sözleşmeye imza atan Kenan çok mutlu olduğunu ve Juventus için çok çalışacağını söyledi. "Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum, neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi! Hedeflerim her gün gelişmek, sahada mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için çalışmak. Büyüme yoluma burada Juventus'la devam etmek. Bu yenilenmenin bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum ama çok çalıştım ve umarım böyle devam edebilirim." 

SEZON İSTATİSTİKLERİ 

Bu sezon Juventus formasıyla 2 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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