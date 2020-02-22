Juventus kazandı, Ronaldo rekoru egale etti

İtalya Ligi'nde şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Juventus, kümede kalma savaşı veren Spal'ı iki gole geçti. Cristiano Ronaldo, İtalya'da rekora ortak oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; juventus.com
Juventus kazandı, Ronaldo rekoru egale etti
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22 Şubat 2020 23:22
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, konuk oldu SPAL'i 2-1 yendi.

Ligin 25. hafta mücadelesinde son sırada yer alan SPAL, lider Juventus'u Paolo Mazza Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de ataklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 60. dakikada Aaron Ramsey'in ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi. SPAL, 69. dakikada penaltıdan Andrea Petagna'nın golüyle umutlansa da Juventus, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 60'a çıkaran Juventus, en yakın rakibi Lazio'nun 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

RONALDO REKORU EGALE ETTİ

Milli takım ve kulüp kariyerlerindeki toplam bininci maçına çıkan Portekizli yıldız Ronaldo, ligde forma giydiği son 11 karşılaşmada da ağları sarsarak Serie A rekoruna ortak oldu. Daha önce Sampdoria'da Fabio Quagliarella ve Fiorentina'da Gabriel Batitusta, ligde 11 maç üst üste ağları sarsmıştı. Ronaldo ayrıca kariyerinde 1000. maçını oynadı.

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