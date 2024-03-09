Juventus kararını verdi: Kenan Yıldız

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.



YENİ SÖZLEŞME YOLDA



İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, sözleşmesi 2027 yılında tamamlanacak olan Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak istiyor. Habere göre kulüp ve oyuncu tarafı arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri şimdiden başladı.



SERBEST KALMA MADDESİ OLACAK



Öte yandan haberde; genç yıldızın temsilcileri yeni sözleşmede bir serbest kalma maddesinin yer almasını istediği yer aldı. İtalyan basınının haberine göre, birçok oyuncunun sözleşmesinde yer alan bu madde Kenan Yıldız'ın sözleşmesine de eklenecek.



Bu sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, bu maçlarda 5 gol 1 asist kaydetti.





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