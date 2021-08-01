Juventus Kaio Jorge transferini erkenden bitiriyor

Juventus, daha önce ön sözleşme imzaladığı Santos'un Brezilyalı golcüsü Kaio Jorge'yi erkenden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Bilindiği gibi Juventus, Kaio Jorge ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala anlaşma yapmıştı. Santos kulübü para kazanamadan oyuncusunu kaybetmek yerine Jorge için 3 milyon euro ödeme alarak 19 yaşındaki golcünün bonservisini erkenden vermeye kabul etti.



Daha önce Milan ile adı anılan ve kırmızı siyahlı takımın uzun süre pazarlık ettiği oyuncu ile Juventus rakam yükselterek anlaşmayı sağlamıştı. Ayrıca Benfica da Kaio Jorge için ciddi bir teklif yapmış ancak golcü oyuncu Serie A'da oynamayı tercih etmişti.



Santos altyapısından yetişen genç golcü çıktığı 28 maçta 8 gol atıp 3 asist üreterek 19 yaşında Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.



