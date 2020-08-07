Juventus, Jorginho için harekete geçiyor!

Juventus, Chelsea'nin satış listesine koyduğu Jorginho için bu yaz transfer girişiminde bulunacak.İtalyan medyasında yer alan habere göre; Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'nin eski öğrencisinin transferi için bir rapor sunması ve Chelsea'nin de oyuncu elden çıkarmak istemesi sonrası harekete geçti. Napoli ile Serie A'da başarılı yıllar geçiren Jorginho için 50 milyon euro'luk bir bonservis ücreti belirlendiği bilgisi de verildi.Juventus'un bu rakamı düşürmek istediği ancak bu haliyle bile transfere 'kelepir' gözüyle bakıldığı vurgulandı.Chelsea, Jorginho'yu Temmuz 2018'de Napoli'den 57 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı. İtalya milli takım forması giyen oyun kurucu, Premier Lig'de forma giydiği 68 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.